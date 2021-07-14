Петербуржцы хотят отреставрировать Коломенскую Венеру. Им нужно собрать 300 тысяч рублей

«В течении 30 лет никто не знал, кто и когда поставил эту скульптуру в одном из двориков исторического района Петербурга «Коломна» на Дровяном пер., 5. Это бетонная скульптура женщины высотой 2 метра и весом около 800 кг», — говорится в описании.

Также сообщество Коломны пообещало дарить картины за пожертвования на определенные суммы. В частности, за 700 рублей можно получить в подарок пейзажи-диорамы художницы Натальи Наниевой «Тот самый Петербург», а за пожертвования в 1500 рублей и больше — картины художников Яна Антонышева, Рубена Монахова, Андрея Люблинского, подписанные фотоальбомы Александра Китаева, чашки кофе от местных заведений, зеркальные подсолнухи Александра Горынина, установленные на Пряжке. Вот полный список.

Как пишет «Бумага», после реставрации скульптуру женщины разместят в сквер в Дровяном переулке к 8 сентября — дню начала блокады Ленинграда. Согласно задумке автора, Коломенская Венера — памятник женщинам-блокадницам. Он также добавил, что реставрировать скульптуру будет аттестованный специалист одного из ведущих музеев города. В ходе работы будут использоваться первые слепки и модели.