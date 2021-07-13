При реставрации в башне Смольного нашли лик Богородицы на золотом фоне

При реставрации интерьера церкви святой Великомученицы Екатерины в северо-восточной башне Смольного монастыря нашли лик Богородицы на золотом фоне. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
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Фото: «Деловой Петербург»
Здание построенно по проекту Растрелли. Раньше, в советское время, здесь располагался архив Ленинградского обкома КПСС. Благодаря этому удалось уберечь интерьер от уничтожения. Сейчас объект реставрируют.
Все подлинные элементы планируют сохранить. В частности, полный разборке подлежат стальной стеллаж, лифтовая шахта, горизонтальная сетка, отделяющая внутренне пространство барабана от основного объема церкви.
Уже в ходе первых расчисток под слоями краски обнаружили живописные изображения, позолоченные путти и композиция «Ночной Иерусалим». В комитете по охране памятников Петербурга добавили, что лик Богородицы восстанавливать полностью не будут. Окончательное решение по методике реставрации еще не принято.
Напомним, ранее в Петроградском районе Петербурга обнаружили дореволюционное мощение. Его нашли во время вскрытия асфальта в рамках работ по замене покрытия на плитку.
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