При реставрации в башне Смольного нашли лик Богородицы на золотом фоне

Здание построенно по проекту Растрелли. Раньше, в советское время, здесь располагался архив Ленинградского обкома КПСС. Благодаря этому удалось уберечь интерьер от уничтожения. Сейчас объект реставрируют.

Все подлинные элементы планируют сохранить. В частности, полный разборке подлежат стальной стеллаж, лифтовая шахта, горизонтальная сетка, отделяющая внутренне пространство барабана от основного объема церкви.

Уже в ходе первых расчисток под слоями краски обнаружили живописные изображения, позолоченные путти и композиция «Ночной Иерусалим». В комитете по охране памятников Петербурга добавили, что лик Богородицы восстанавливать полностью не будут. Окончательное решение по методике реставрации еще не принято.