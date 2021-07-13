В «Никольских рядах» пройдет серия образовательных кинолекций — про Гаспара Ноэ, Гая Ричи и Вонга Кар-Вая

Первая лекция Олеси Пушкиной «Режиссеры кино и театра» запланирована на 17 июля. Театральный критик расскажет о режиссерах, которые одновременно работают и в театре, и в кино – о творчестве австралийца Саймона Стоуна, его фильме «Дочь» и спектакле «Дом Ибсена», а также о венгерском режиссере Корнеле Мундруцо и его «Белом боге», «Фрагментах женщины» и театральной постановке «Имитация жизни».

Следующая лекция кинокритика Егора Беликова «Гаспар Ноэ: как французский режиссер-экстремист повлиял на мировое кино» состоится 31 июля. Спикер расскажет о том, как творческий метод французского постановщика изменил кинематограф.

В августе анонсированы две лекции киноведа Милы Двинятиной. Первая лекция «Что смотреть? Гай Ричи» пройдет 14 августа и будет посвящена творчеству Гаю Ричи и тому, как правильно смотреть его картины и на что следует обратить внимание. Еще одна, последняя — о том, с каких фильмов лучше начать знакомство, какие из них считаются наиболее удачными, как устроен творческий мир этого режиссера. Послушать лекцию «Что смотреть? Вонг Кар-Вай» можно будет 28 августа.

Лекции будут проходить на территории зеленого амфитеатра. Стоимость билета – 300 рублей. Приобрести их можно по ссылке.