«Пилон» нашел способ избежать банкротства

Одна из ведущих петербургских строительных компаний «Пилон» заключила мировое соглашение с кредиторами. Арбитражный суд Петербурга его утвердил. Основной долг мостостроителя перед кредиторами превышает 1,3 млрд рублей, а штрафные санкции по нему — более 160 млн рублей, сообщает АБН.

По условиям мирового соглашения, мостостроитель обязался в течение полугода выплачивать каждому из кредиторов ежемесячно по 30 тыс. рублей основного долга, в следующие три года сумма ежемесячных выплат будет составлять 50 тыс. рублей, в следующие 10 лет — по 1/120 от остатка задолженности перед каждым кредитором.

В качестве залога «Пилон» предоставил два здания и участок земли на Прилукской улице, 21–23.

Как сообщает «Фонтанка», владельцы у фирмы сменились примерно год назад. Гендиректором был назначен предприниматель Нодар Асоев, совладелец ООО «Мостострой № 6» и ООО «ГлавМостоСтрой».

«Плывем дальше. Думаю, что все получится у нас», — прокомментировал Асоев выход «Пилона» из банкротства.

Компания «Пилон» была основана в 1993 году. На ее счету — крупнейшие мостовые сооружения Петербурга последнего времени.