В Петербурге начался второй сезон волонтерских акций по сохранению памятников деревянной архитектуры

Это деревянный особняк конца XIX века, принадлежавший купцу 1-й гильдии, прусскому подданному, владельцу машиностроительного и чугунолитейного заводов Густаву Лесснеру. Автор проекта не установлен.

С 1919 года в нем размещалась детская экскурсионно-туристическая станция, а в 1992 году дачу включили в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения «Дача Леснер с участком».

«Когда мы разрабатывали концепцию сохранения памятников деревянного зодчества, изучали опыт других стран и выяснили удивительную вещь. Например, финны прошли этап, когда деревянные здания стали немодными и заменялись на каменные. Но потихоньку пришло осознание ценности памятников деревянной архитектуры – к этому приложило руку и государство, и общество охраны памятников Финляндии. Я очень благодарен волонтерам, которые сегодня пришли – благодаря им станет больше людей, которые любят и ценят деревянное зодчество», – отметил председатель КГИОП Сергей Макаров

Он подчеркнул, что цель волонтёрских акций – не только расчистить территорию от мусора, но и напомнить, что в Петербурге осталось 290 памятников деревянного зодчества.

«Очень важно их сохранить. Для этого надо возродить моду жить в деревянном доме», – добавил он.

В настоящее время здание не используется, а территория погрязла в мусоре. Чтобы дать даче новую жизнь и найти хозяина, изучается возможность ее включения в программу «Рубль за метр», отмечают в Комитете