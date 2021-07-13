В Петроградском районе Петербурга обнаружили дореволюционное мощение

Рабочие нашли историческое булыжное мощение во время вскрытия асфальта в рамках работ по замене покрытия на плитку. Участок мощения активисты расчистили самостоятельно для осмотра.

Как рассказала Капитонова «Фонтанке», фотографии и данные о находке уже переслали в комитет по охране памятников. «Надеемся, что они выеду и зафиксируют. Как вызнаете, это у нас не первый случай, и, на наш взгляд, надо менять практику и методику работ. Потому что приходят подрядчики, которые явно не понимают, в каком месте они работают — в историческом центре. И они просто в хаотичном порядке делают надрезы и вынимают грунт. Хотя, как мы все больше и больше убеждаемся, мощение есть практически везде», — отметила она.

По ее мнению, до революции в центре Петербурга было мощение не только улиц, но и дворов. Она также отметила, что во время замены асфальта снимают только верхний слой, сантиметров 20. При этом если под ним есть мощение, его обычно не трогают. «На наш взгляд, это намного лучше, потому что пока мы не знаем, как с этим работать — открывать ли, укреплять, консервировать, — то лучше пусть там и сохраняется», — добавила она.