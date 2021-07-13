Продажа городских активов 2020 года принесла в бюджет Петербурга 320 млн рублей

В программу приватизации государственного имущества Петербурга вошли четыре нежилых здания в Петродворцовом, Приморском и Красносельском районах и два городских унитарных предприятия – ГУП «Парголово» и ГУП «ВЦКП». Здания были проданы на открытых торгах, а на базе ГУПов были созданы акционерные общества со 100 % участием города, сообщают в Смольном.

«Приватизация государственного имущества – важный инструмент развития экономики. Она помогает сокращать долю участия государства в ней и повышает эффективность управления госорганизациями. Это также и поступление в бюджет. Кроме того, продавая неликвидные объекты недвижимости, мы снимаем с себя излишнюю нагрузку по их содержанию», – цитируют Александра Беглова в пресс-службе.

Городские пакеты акций Банка «Санкт‑Петербург» и Санкт‑Петербургской международной товарно-сырьевой биржи также были проданы в рамках программы.