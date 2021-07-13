В Петербурге неизвестные «заминировали» школы и детские сады

Как сообщают «Невский новости», утром 12 июля заведующая детским садом № 110, сообщила о письме с угрозами. Оказалось, что ранее неизвестный сообщил о минировании всех детсадов и школ в Петербурге и потребовал перевести ему 10 млн рублей.

После этого больше трех сотен сотрудников полиции начали обход детсадов и школ. Безопасность проверили в 861 детском саду и в 639 школах города. Всего было эвакуировано 125 человек из 1 детского сада (из них 105 детей и 20 человек обслуживающего персонала). Из 1499 объектов эвакуация по решению администрации не проводилась.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.