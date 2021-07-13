Температура в Петербурге вновь превысит климатическую норму

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием антициклона. При небольшой облачности обойдётся без дождей, это будет уже 15 подряд сухой день.Температурный фон ожидается на 6-7° выше климатической нормы.

Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +28…+33°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик отмечает, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,2° и установлен в 1941 году.

Напомним, ранее синоптики предсказали в июле редкую за 10 лет засуху. На Северо-Западе «может не выпасть ни капли дождя».