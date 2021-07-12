Дачу, построенную по проекту архитектора Воронихина, продают в Петербурге

Как сообщает РБК, объявление о продаже жилого дома, который был построен по проекту архитектора Казанского собора Андрея Воронихина, появилось на сайте Avito.

Деревянный бревенчатый дом находится в Ломоносове на Центральной улице. Он построен в середине XIX века (1840-1850 гг.). Общая площадь здания составляет 249 кв. м, он располагается на 15 сотках земли. Цена объекта составляет 4,55 млн руб.

Потенциальных покупателей предупреждают о том, что дом требует ремонта, но сносить постройку нельзя.

«Все работы по реставрации и восстановлению дома должны быть согласованы с Государственной инспекцией по охране памятников», — указано в объявлении.

Напомним, что Андрей Воронихин — русский архитектор и художник декоративно-прикладного искусства периода александровского классицизма начала XIX века. По его проекту были построены Казанский собор и здание Горного института.