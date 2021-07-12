В Петербурге скончавшихся от COVID-19 будут хоронить на кладбищах бесплатно

Таким образом в отрасли хотят снизить потребность в кремации. «Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть», — рассказал Ларькин изданию.



Если члены семьи захотят похоронить погибшего от коронавируса на кладбище, они заплатят только за гроб и венки. «Мы не ставим ограничения по времени по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Сейчас все стараются друг другу помочь, это правильней, чем писать негатив и пугать людей публикациями», — подчеркнул он.