В Петербурге скончавшихся от COVID-19 будут хоронить на кладбищах бесплатно

С этого понедельника, 12 июля, в Петербурге будут хоронить погибших от COVID-19 на кладбищах бесплатно, а также родственникам больше не придется платить деньги за услуги по транспортировке умерших из морга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на президента Ассоциации Валерия Ларькина.
Таким образом в отрасли хотят снизить потребность в кремации. «Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть», — рассказал Ларькин изданию.
Если члены семьи захотят похоронить погибшего от коронавируса на кладбище, они заплатят только за гроб и венки. «Мы не ставим ограничения по времени по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Сейчас все стараются друг другу помочь, это правильней, чем писать негатив и пугать людей публикациями», — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о том, что выручка организаций, входящих в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Петербурга, выросла до 30% за прошедший год. Специалисты связывают эти показатели с увеличением смертности и ростом цен, но обращают внимание на то, что и у ритуальной отрасли возникли некоторое проблемы.
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