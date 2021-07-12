В лесах Ленобласти введен особый противопожарный режим

В связи с введением на территории Ленинградской области особого противопожарного режима, гражданам запрещено посещать леса.

Во всех районах области, кроме Подпорожского, в ближайшие дни действует 4 класс пожароопасности. В Подпорожском районе местами действует 3 класс, сообщает «Фонтанка».

Как сообщает 12 июля пресс-служба ГУ со ссылкой на ежедневный прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 13 по 16 июля температура воздуха в дневные часы будет отклоняться от климатической нормы на 7-10° и составит в среднем 33°.

Напомним, что из-за аномальной жары музеи «Петергофа» и дом-музей Шаляпина будут закрываться раньше обычного.