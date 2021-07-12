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В Петербурге пять человек пострадали при обрушении крыши столовой

В столовой у бизнес-центра на Стартовой строительная тележка пробила потолок. Пять человек пострадали, один госпитализирован.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел 12 июля около 12:40 в одноэтажном здании столовой. Она расположена в отдельной постройке рядом с бизнес-центром «Цеппелин» на Стартовой улице, 6 Б.

Со строящегося рядом здания упала тележка и пробила крышу столовой. В этот момент в помещении находилось два десятка посетителей и восемь человек персонала.

Медицинская помощь потребовалась пятерым из них: четверых скорая осмотрела, но госпитализировали только одного – с порезами. 

По факту случившегося началась прокурорская проверка. Работники оценят действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник информации.

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