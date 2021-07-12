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СМИ: заключенным «Крестов» разрешили посмотреть финал Евро-2020. Оттуда доносились крики и были слышны громкие стуки

Жители района Колпино пожаловались на крики людей и громкие стуки из следственного изолятора «Кресты». Также из окон несколько раз выбрасывали некие горящие предметы. Очевидцы выложили видео в сообществе «ДТП и ЧП».

Как пишет «Фонтанка», начальник СИЗО разрешил заключенным посмотреть финальный матч Евро-2020. Им также дали десять минут «на выражение радости или расстройства». Один из руководителей УФСИН по Ленинградской области подтвердил изданию Baza, что арестанты «просто громко радовались за Италию».

Напомним, в минувшее воскресенье сборная Италии победила команду Англии в финале Евро-2020. Встреча состоялась на лондонском стадионе «Уэмбли». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

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