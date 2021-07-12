СМИ: заключенным «Крестов» разрешили посмотреть финал Евро-2020. Оттуда доносились крики и были слышны громкие стуки

Как пишет «Фонтанка», начальник СИЗО разрешил заключенным посмотреть финальный матч Евро-2020. Им также дали десять минут «на выражение радости или расстройства». Один из руководителей УФСИН по Ленинградской области подтвердил изданию Baza, что арестанты «просто громко радовались за Италию».