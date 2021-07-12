Выручка петербургских похоронных компаний выросла до 30% за пандемию

Похоронный бизнес стал одним из немногих, что за время коронавируса не только не потерял, но и вырос.

Выручка компаний, которые работают в Петербурге и входят в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона, выросла на 10–30%, при том, что другие отрасли в городе потеряли более чем 83 млрд рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Специалисты связывают эти показатели с увеличением смертности и ростом цен, но обращают внимание на то, что и у ритуальной отрасли возникли некоторое проблемы.

«У нас есть прямые и косвенные последствия пандемии. Есть статистика увеличения смертности, и именно этим, возможно, вызвано увеличение прибыли ритуальных агентств. Но к таким данным надо всё равно очень аккуратно относиться. Увеличение количества услуг не всегда влечёт рост прибыли, потому что большое количество услуг востребовано по гарантийному перечню. Тут точно история не про прибыль», – цитируют исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елену Андрееву в «Деловом Петербурге».

Она также отмечает, что в определённый момент, когда действовали жёсткие коронавирусные ограничения, фактически все ритуальные услуги были сведены к нулю. Не проводились ни прощания, ни поминки.

Напомним, что в Петербурге от СOVID-19 в течение недели умирает по 100 человек в день. По состоянию на 12 июля, число случаев коронавируса в России достигло 5 808 473. За последние сутки заболевание диагностировано у 25 140 человек в 84 регионах, из них 2 723 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.