Стали известны причины закрытия станции метро «Московская» в Петербурге. Сейчас она вернулась к обычному режиму работы

В наземном вестибюле станции метро «Московская» прорвало трубу с водой. Для того чтобы пассажиры не намочили ноги, с 9:48 он был закрыт до устранения разлива, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. На движении поездов инцидент не сказался.

В 10:21 вестибюль открыли для входа и выхода пассажиров. Сейчас станция работает в обычном режиме.