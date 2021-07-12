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Стали известны причины закрытия станции метро «Московская» в Петербурге. Сейчас она вернулась к обычному режиму работы

Первый вестибюль станции метро «Московская» в Петербурге открыли для пассажиров в 10:21. Ранее он был закрыт, а вход и выход пассажиров со станции осуществлялся через второй вестибюль.

В наземном вестибюле станции метро «Московская» прорвало трубу с водой. Для того чтобы пассажиры не намочили ноги, с 9:48 он был закрыт до устранения разлива, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. На движении поездов инцидент не сказался.

В 10:21 вестибюль открыли для входа и выхода пассажиров. Сейчас станция работает в обычном режиме. 

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