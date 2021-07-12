В Петербурге на посетителя без маски напал охранник в одном из ТЦ

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отца нарушителя, молодой человек действительно зашел в ТК без маски, но был готов ее купить. Охранник словам не поверил и почему-то вырвал из рук посетителя телефон. Драка завязалась из-за того, что имущество молодой человек пытался вернуть.

После того как пострадавший оказался на полу, охранник начал его душить. Молодой человек просил о помощи. По словам отца нарушителя, сейчас его сын в травмпункте. Он жалуется на боль в ребрах.