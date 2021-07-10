Ботанический сад из-за жары сократил работу оранжерей

В эти выходные, 10 и 11 июля, Ботанический сад в Петербурге сократил работу оранжерей из-за жары. Об этом сообщили в соцсетях Ботсада.
«В связи с высокими температурами за бортом, расписание экскурсий и прогулок ближайшие дни может меняться в зависимости от текущей ситуации», — говорится в посте. Так, в эти выходные работа оранжерей будет сокращена на час. Билеты можно купить до 15:30, а посетить оранжереи — до 15:45. Кроме того, магазин излишков не работает.
Напомним, ранее Ботанический сад закрывал на несколько дней оранжереи из-за высоких температур. Там температура была близка к 50 градусам!
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