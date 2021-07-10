В Петродворцовом районе Петербурга появился новый заказник

Заказник состоит из двух участков, которые разделены Волхонским шоссе – «Лесной» и «Кикенка». На его территории располагаются крупный массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами. Кроме того, здесь обитает восемнадцать видов млекопитающих, более семидесяти видов птиц, произрастает более шестисот видов растений, в том числе и редкие виды, занесенные в Красные книги России и Санкт‑Петербурга.

Заказник «Шунгеровский» – четвертый по счету ООПТ в Петродворцовом районе. Здесь будет действовать режим особой охраны. В частности, на территории заказника запрещено строительство, разведение огня, движение и стоянка транспорта, замусоривание территории и выгул собак без поводка.