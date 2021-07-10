В Петербурге ожидается рекордная жара — до 34 градусов

«Сегодня, 10 июля, свое влияние на погоду Северной столицы сохранит атмосферный фронт, вытянувшийся у северных границ региона», — написал синоптик. Так, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и ожидаются грозы. При этом температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам, добавил Леус.

Днем в Петербурге температура составит до +34 градусов, в Ленобласти — до +35. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.