Думскую башню откроют для посещения в сентябре

Информация о том, что с 6 сентября Думская башня будет доступна к посещению, появилась на личной странице «ВКонтакте» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

«Реставрация займёт время, но уже 6 сентября мы откроем для посещения Думскую башню. В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города», – сообщает он.

Борис Пиотровский отметил, что судьба помещений на Думской, 1–3 обсуждалась в ходе выездного осмотра помещений, в котором участвовали представители Комитета по культуре и Комитета имущественных отношений. Сейчас там планируется открыть мультимедийный культурный центр.

«Сегодня в городе есть нехватка современных многофункциональных площадок, где были бы представлены разные виды искусства – от классической музыки до перфоманса. Такой мультимедийный культурный центр и должен появиться на Думской. В ближайшее время мы утвердим его концепцию и приступим к ремонтно- реставрационным работам», – добавляет вице-губернатор.