Думскую башню откроют для посещения в сентябре

Думская башня будет доступна для посещения с 6 сентября.
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Фото: https://vk.com/bpiotrovsky
Информация о том, что с 6 сентября Думская башня будет доступна к посещению, появилась на личной странице «ВКонтакте» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.
«Реставрация займёт время, но уже 6 сентября мы откроем для посещения Думскую башню. В этот день мы отметим 30-летие со дня переименования нашего города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города», – сообщает он.
Борис Пиотровский отметил, что судьба помещений на Думской, 1–3 обсуждалась в ходе выездного осмотра помещений, в котором участвовали представители Комитета по культуре и Комитета имущественных отношений. Сейчас там планируется открыть мультимедийный культурный центр.
«Сегодня в городе есть нехватка современных многофункциональных площадок, где были бы представлены разные виды искусства – от классической музыки до перфоманса. Такой мультимедийный культурный центр и должен появиться на Думской. В ближайшее время мы утвердим его концепцию и приступим к ремонтно- реставрационным работам», – добавляет вице-губернатор.
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