Все на пляж! В Петербурге 10 и 11 июля будут ходить дополнительные электрички

В грядущие выходные, 10 и 11 июля, в связи с хорошей погодой ожидается увеличение пассажиропотока на пригородных курортных направлениях. В связи с этим АО «СЗППК» назначает дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
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Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock
Между Петербургом и Зеленогорском 10 июля пустят четыре дополнительных поезда, 11 июля — два. Оба дня будут ходить четыре дополнительных электрички до Белоострова через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре пригородных поезда добавят маршруту до Васкелово.
Поезда отправлением от Финляндского вокзала:
- в 10:15 до Белоострова (через Сестрорецк),
- в 10:50 до Васкелово,
- в 12:37 до Зеленогорска (только 10 июля),
- в 13:12 до Зеленогорска,
- в 13:32 до Васкелово,
- в 14:35 до Белоострова (через Сестрорецк),
- в 18:34 до Белоострова (через Сестрорецк).
Поезда отправлением от Зеленогорска до Петербурга:
- в 18:01,
- в 20:36 (только 10 июля).
Поезда отправлением от Белоострова до Петербурга
- в 11:04 (через Парголово),
- в 15:50 (через Парголово),
- в 19:48 (через Сестрорецк).
Поезда отправлением от Васкелово до Петербурга
- в 12:51,
- в 18:33.
Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор вынес приговор водоемам Петербурга: ни один из них не оказался пригодным для купания. К началу июля ведомство еще раз проверило водные акватории города. Ситуация не изменилась.
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