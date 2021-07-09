Все на пляж! В Петербурге 10 и 11 июля будут ходить дополнительные электрички

Между Петербургом и Зеленогорском 10 июля пустят четыре дополнительных поезда, 11 июля — два. Оба дня будут ходить четыре дополнительных электрички до Белоострова через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре пригородных поезда добавят маршруту до Васкелово.

Поезда отправлением от Финляндского вокзала:

в 10:15 до Белоострова (через Сестрорецк),

в 10:50 до Васкелово,

в 12:37 до Зеленогорска (только 10 июля),

в 13:12 до Зеленогорска,

в 13:32 до Васкелово,

в 14:35 до Белоострова (через Сестрорецк),

в 18:34 до Белоострова (через Сестрорецк).

Поезда отправлением от Зеленогорска до Петербурга:

в 18:01,

в 20:36 (только 10 июля).

Поезда отправлением от Белоострова до Петербурга

в 11:04 (через Парголово),

в 15:50 (через Парголово),

в 19:48 (через Сестрорецк).

Поезда отправлением от Васкелово до Петербурга

в 12:51,

в 18:33.

Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор вынес приговор водоемам Петербурга: ни один из них не оказался пригодным для купания. К началу июля ведомство еще раз проверило водные акватории города. Ситуация не изменилась.