Энергетики повысят надежность теплоснабжения в Петербурге

ГУП «ТЭК СПб» приступило к реконструкции тепломагистрали от ТЭЦ ООО ГК «Обуховэнерго». Она обеспечит надежность и качество теплоснабжения в кварталах Невского района – это 412 зданий, в том числе 293 жилых дома, где проживают около 150 000 петербуржцев. Объект имеет высокую социальную значимость: от тепломагистрали зависит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение 21 детского сада, 13 школ, 10 лечебных учреждений и 5 учебных заведений, сообщает пресс-служба Смольного.

Замена изношенного участка исключит отказы на магистральной тепловой сети, которые, учитывая пересечение трассы с КАД, могут задерживать движения транспорта. Результатом реконструкции также станет снижение эксплуатационных затрат на ликвидацию возможных дефектов.

Изношенные сети заменят на стальные трубопроводы с сигнальными проводами системы оперативно-дистанционного контроля, которая в режиме онлайн будет следить за состоянием изоляционного покрытия на предмет возникновения возможных дефектов.

Подрядная организация приступила к работам в июне 2021 года. Работы с учетом благоустройства планируется завершить в октябре 2022 года.