До конца года акваторию реки Карповки очистят от загрязнений

Один из крупных экологических проектов в Петербурге последних лет — очистка дна реки Карповки в Петроградском районе. У Петропавловского моста техника работает впервые за 15 лет.

Работы по очистке реки Карповки начались еще в прошлом году году. В планах очистить участок, протяженностью более 2 км до конца 2021 года. Общая стоимость проекта составляет 207 млн рублей.

«В воде предметы характерные для всех наших рек: крупногабаритные предметы, покрышки, бревна, какая-то часть бытовой техники, стиральные машины, холодильники бывают здесь, велосипеды. На Карповке был поднят затопленный катер «Прогресс». Вчера была поднята с Карповки каска военная», – цитируют первого заместителя генерального директора ГУП «Экострой» Николая Тихомирова в пресс-службе Смольного.

Очистку реки Карповки ждут не только жители Петроградского района, но и воспитанники школы по парусному виду спорта, которая расположена на Крестовском острове. Они смогут размещать здесь маломерные суда. Кроме того, Карповка является центром общественного пространства. Уже осенью участок приведут в порядок. Здесь появятся места для отдыха и фонари. По замыслу дизайнеров, лампы будут сиять разными цветами, а управлять ими петербуржцы смогут со своих смартфонов, сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что убирать донные отложения раньше не имело смысла, потому что в реку сбрасывали неочищенные коммунальные стоки. Как только их переключили на станцию аэрации, подведомственное учреждение Комитета по природопользованию приступило к восстановлению экосистемы водоема.