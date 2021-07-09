Очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 поступила в Петербург

«Вакцина регулярно поступает в город. Уже больше миллиона петербуржцев привились первым компонентом. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса. Мы открываем новые прививочные пункты, чтобы как можно больше горожан смогли вакцинироваться. Прошу всех петербуржцев позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких», – прокомментировал ситуацию Александр Беглов.

На сегодняшний день запасвакцины в городе составляет 228411 комплектов доз. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1020031 человек. Из них 741456 полностью завершили цикл.

За полгода миллион петербуржцев получили первую дозу прививки от COVID-19, более 740 тысяч — вакцинировались полностью. Что делать, если заболел коронавирусом: пошаговая инструкция для лечения COVID-19 в Петербурге.