Петербург возглавил рейтинг самых популярных экскурсионных направлений лета-2021

По информации компаний ANEX Tour, TUI, «Интурист», АЛЕАН и «Спектрум» самым востребованным в сегменте экскурсионных направлений стал Петербург, за ним следуют Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай и туры по Кавказу. Сами продажи экскурсионных туров выросли с начала года на 10%, а максимальный рост пришелся на период действия третьего этапа акции кешбэка, в рамках которого туристы могли приобрести туристические услуги с датой начала путешествия до 30 июня.

«Такой интерес к нашему городу неслучаен, ведь Санкт-Петербург — настоящий «музей под открытым небом. Здесь есть все для культурно-познавательного туризма — от всемирно известных музеев до прогулок по историческому центру и авторских экскурсий. Сейчас нами разрабатывается проект «Новая туристская география Санкт-Петербурга», в рамках которого в городе формируются новые кластеры, которые могут предложить различные маршруты и активности для гостей города с абсолютно разнообразными интересами», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Вместе с тем, конструктор путешествий из Петербурга в культурно-исторические центры Северо-Запада России продолжает развиваться. Туроператоры сообщают о востребованности туров по маршрутам «Серебряного ожерелья» — в Карелию, Великий Новгород, Псков. При этом отмечается, что Петербург и Карелия вошли в число наиболее экономичных направлений для отдыха в летний сезон.