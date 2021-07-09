В Петербурге за 10 дней выявили больше 2000 нарушений правил парковки

За первые 10 дней работы комитет проинспектировал более ста улиц, среди которых Гончарная ул., ул. Большая Зеленина, пл. Восстания, Лиговский пр., Конюшенная пл., Большой Сампсониевский пр. и другие. В основном в маршруты патрулирования вошли улицы центральной части города, где нарушение водителями правил парковки приобрело массовый характер. Контроль осуществлялся в автоматическом и ручном режиме: при помощи автомобилей, оборудованных комплексами автоматической фотофиксации, и пеших инспекторов, сообщает Комитет по транспорту.

За парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправлено 493 автомобиля. Сотрудниками парковочной инспекции на месте составлено 79 протоколов об административном правонарушении. Посредством фотофиксации выявлено 2184 правонарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Напомним, что с 29 июня Комитет по транспорту приступил к реализации полномочий по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.