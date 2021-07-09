РНБ планирует отреставрировать здание Екатерининского института на набережной Фонтанки

Российская национальная библиотека объявила конкурс на разработку проектной документации по реставрации здания Екатерининского института на набережной Фонтанки. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет почти 24 миллиона рублей. Победитель конкурса должен будет расчистить гладкие поверхности фасадов и определить первоначальные колеры окраски. Также ему предстоит обследовать здание и разработать проект реставрации фасадов и крыши. Работы начнутся в ближайшие месяцы.

Здание Екатерининского института было построено архитектором Джакомо Кваренги в в 1803-1807 годах. Ранее в нем находился Институт Благородных девиц, а сейчас оно считается памятником федерального значения.