РНБ планирует отреставрировать здание Екатерининского института на набережной Фонтанки

Здание Екатерининского института на набережной Фонтанки будет отреставрировано. Этим займется Российская национальная библиотека.
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Фото: Shutterstock.com
Российская национальная библиотека объявила конкурс на разработку проектной документации по реставрации здания Екатерининского института на набережной Фонтанки. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет почти 24 миллиона рублей. Победитель конкурса должен будет расчистить гладкие поверхности фасадов и определить первоначальные колеры окраски. Также ему предстоит обследовать здание и разработать проект реставрации фасадов и крыши. Работы начнутся в ближайшие месяцы.
Здание Екатерининского института было построено архитектором Джакомо Кваренги в в 1803-1807 годах. Ранее в нем находился Институт Благородных девиц, а сейчас оно считается памятником федерального значения.
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