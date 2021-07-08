Краснорукие тамарины Марик и Игритт из Ленинградского зоопарка впервые стали родителями 🍼

Два еще совсем крошечных детеныша красноруких тамаринов — первый выводок самца Марика и самочки Игритт. Пока они не представлены публике и живут всей семьей в вольерах, скрытых от глаз посетителей. Малыши появились на свет 14 мая около 18:00. Пол новорожденных определить пока невозможно, поэтому и имена давать еще рано. Они неразлучны с папой и мамой: Игритт вскармливает их молоком, а Марик катает на спине.

«Примечательно, что самцы красноруких тамаринов — замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детенышами. Малыши сейчас размером с крупный персик. У них крошечные любопытные черные глазки и густая шерстка. Детки чувствуют себя прекрасно и уже пробуют взрослый корм. Питаются взрослые тамарины фруктами, насекомыми и листьями. Их естественная среда обитания — жаркие тропические леса», — рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке обещают: как только маленькие тамарины будут готовы выйти в свет, петербуржцам об этом обязательно сообщат.