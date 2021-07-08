Краснорукие тамарины Марик и Игритт из Ленинградского зоопарка впервые стали родителями 🍼

Марафон хороших новостей из Ленинградского зоопарка продолжается. Краснорукие тамарины Марик и Игритт впервые стали родителями!
Два еще совсем крошечных детеныша красноруких тамаринов — первый выводок самца Марика и самочки Игритт. Пока они не представлены публике и живут всей семьей в вольерах, скрытых от глаз посетителей. Малыши появились на свет 14 мая около 18:00. Пол новорожденных определить пока невозможно, поэтому и имена давать еще рано. Они неразлучны с папой и мамой: Игритт вскармливает их молоком, а Марик катает на спине.
«Примечательно, что самцы красноруких тамаринов — замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детенышами. Малыши сейчас размером с крупный персик. У них крошечные любопытные черные глазки и густая шерстка. Детки чувствуют себя прекрасно и уже пробуют взрослый корм. Питаются взрослые тамарины фруктами, насекомыми и листьями. Их естественная среда обитания — жаркие тропические леса», — рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка.
В Ленинградском зоопарке обещают: как только маленькие тамарины будут готовы выйти в свет, петербуржцам об этом обязательно сообщат.
Напомним, накануне стало известно о рождении альпаки Шарлотки — можно просто Шарли. И она довольно самостоятельная, уже вовсю бегает за родителями — Сушкой и Брецелем. Да-да, всем детенышам альпак дают «хлебобулочные» имена. А сразу за Шарлоткой рассказали о барашке Шоне. Детеныш очень дружелюбный и общительный — сам бежит к сотрудникам зоопарка и любит, когда ему чешут бочка.
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