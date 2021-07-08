Братские захоронения периода блокады Ленинграда на Серафимовском кладбище получили статус памятника

Во время блокады Ленинграда Серафимовское кладбище стало одним из мест массовых погребений в братские могилы людей, погибших от голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов, а также воинов, защищавших город. Силами войск ПВО и жителей города были вырыты траншеи для массовых захоронений.

В период блокады на территории Серафимовского кладбища было захоронено более 62312 человек гражданского населения и 1648 военнослужащих, сообщает Комитет по охране памятников Петербурга.

В январе 2021 года в КГИОП поступило заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта «Братские могилы защитников и жителей города Ленинграда, погибших в 1941-1944 году», обладающего признаками объекта культурного наследия.

Теперь три участка на Серафимовском кладбище, где в братских могилах покоятся защитники Ленинграда времен Великой Отечественной войны, включены в реестр выявленных объектов культурного наследия.