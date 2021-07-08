Лес у железнодорожной станции горит под Петербургом

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, возгорание на площади 0,9 га в Северо-Западном лесничестве было зафиксировано около половины десятого утра 8 июля. По предварительной информации, горит лес в километре от поселка у железнодорожной станции Ояярви. Пока жилым домам огонь не угрожает, но дымом затянуло и ближайший поселок, и соседний – Дымово.

В тушении задействовано 25 человек, среди которых сотрудники пожарно-химической станции, арендаторы и сами сотрудники администрации.

Причины возгорания пока не уточняются.