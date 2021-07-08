Иск о запрете сброса сточных вод в реку подала природоохранная прокуратура Петербурга

Как сообщает прокуратура Петербурга, основанием для проведения проверки послужила информация Государственной административно-технической инспекции о несоблюдении коммерческой организацией требований водного законодательства.

В ходе проверки установили, что, не имея разрешения на пользование водным объектом, акционерное общество при строительстве объекта оборудовало систему дождевой канализации, через которую сбрасывало сточные воды в реку Дудергофку.

«Пушкинский районный суд, с позицией которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск природоохранного прокурора, признал и установил, что выявленные надзорным ведомством нарушения влекут за собой нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности и подлежат устранению», – отмечается на официальном сайте прокуратуры.

Как сообщает ТАСС, в начале июня к административной ответственности компанию «СК «Орион плюс» привлекало Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора за сброс бетона и арматуры в Дудергофку. Тогда предприятию был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и внесено представление об устранении причин и условий произошедшего.