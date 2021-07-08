В 10 районах Петербурга начнется второй этап испытаний теплосетей

В Петербурге продолжается подготовка к отопительному сезону. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в период с 13 июля по 10 августа проведет 12 испытаний в 10 районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. В общей сложности специалисты проверят более 1800 километров сетей.
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Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Как сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подготовка теплосистемы к предстоящему отопительному сезону идет по графику.
Испытаний на плотность и прочность тепловых сетей пройдут:
- 13 июля в Кировском,
- 14 июля в Кировском и Адмиралтейском,
- 15 июля в Центральном,
- 21 июля в Московском и Фрунзенском,
- 22 июля в Невском,
- 23 июля во Фрунзенском,
- 28 и 29 июля в Василеостровском,
- 3 августа в Невском и Центральном,
- 4 и 5 августа в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах;
- 10 августа в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.
«Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой», – отмечают в пресс-службе.
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