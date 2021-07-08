В 10 районах Петербурга начнется второй этап испытаний теплосетей

В Петербурге продолжается подготовка к отопительному сезону. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в период с 13 июля по 10 августа проведет 12 испытаний в 10 районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. В общей сложности специалисты проверят более 1800 километров сетей.