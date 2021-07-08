Фонтан на площади перед зданием Российской национальной библиотеки реконструируют в этом году

«Фонтаны украшают наш город, а в летнюю жару еще и дарят прохладу. Мы поэтапно приводим в порядок все фонтаны Петербурга, ориентируясь, в том числе, на предложения горожан. За два года отремонтировали восемь фонтанов. В 2021 году будут восстановлены еще семь», – сказал Александр Беглов.

В ходе реконструкции фонтана у Российской национальной библиотеки изменится устройство его подземной технологической камеры. Ее оснастят системой приточно-вытяжной вентиляции, освещения и автоматического управления. Смонтируют насосное оборудование и подсветку для обеспечения работы светомузыки. Управлять фонтаном можно будет с пульта оператора. Специальная компьютерная программа позволит согласовать работу светильников и насосов в соответствии с музыкальной композицией, сообщают в Смольном.

ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» приступит к работам уже в июле в рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, сформированной по поручению губернатора.

Отмечается, что в 2021 году будут также восстановлены фонтаны на Каменноостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, на Первомайской улице в поселке Шушары, на Английском проспекте, 13, на проспекте Большевиков, 3 и на проспекте Ленина в Колпино.