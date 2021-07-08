Смольный обьявил конкурс по транспортным перевозкам

Смольный объявил два конкурса на поиск компании, которая займется автобусными перевозками после старта транспортной реформы. Ее первый этап начнется в апреле 2022 года, второй — в июне, а третий — в июле. Во время осуществления каждой части плана будут выводить на маршруты сотни автобусов.

Лоты опубликовали на сайте госзакупок 7 июля. Начальная максимальная цена одного контракта составила более 19,6 млрд рублей, а второго — более 22 млрд рублей. Участники торгов смогут подать заявки до 28 июля текущего года.

Первый лот содержит 24 маршрута, пролегающих, в основном, на севере и востоке города. Все автобусы должны работать на сжиженном природном газе (СПГ). Второй лот содержит 23 маршрута, большая их часть – на юге и юго-востоке. Там все автобусы должны работать на СПГ, кроме двух, которые будут заправляться компримированным газом, сообщает «Петербургский дневник».

Автобусы победителей аукционов будут курсировать с 1 апреля 2022 года по 14 июля 2028 года, тем самым они обеспечат город транспортом на шесть лет.