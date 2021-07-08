Нарушения правил парковки в Петербурге будут фиксироваться автоматически

Нарушения правил парковки транспортных средств на внутриквартальных территориях будут фиксироваться автоматически, а контролировать соблюдение правил будут программные комплексы, установленные на автомобилях Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
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Фото: Shutterstock.com / Arsenie Krasnevsky
В настоящее время по внутриквартальным территориям уже курсирует тестовый автомобиль. Осенью планируется расширить парк этих автомобилей до 18, сообщает пресс-служба Смольного.
Будут фиксироваться случаи, когда припаркованные машины затрудняют проезд по внутриквартальным дорогам, к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожкам, мешают проходу к зданиям, стоят на газонах.
Контролировать соблюдение правил будут специальные программно-аппаратные комплексы, установленные на автомобилях инспекции. Комплексы состоят из двух камер для распознавания нарушений и монитора с сенсорной панелью управления.
Размер штрафа составит:
- для граждан – до 5 тысяч рублей,
- для должностных лиц – до 40 тысяч рублей,
- для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.
В Смольном отметили, что система также поможет выявить адреса, где вопрос нехватки парковочных мест стоит наиболее остро. Для решения этих проблем будут разрабатываться соответствующие проекты благоустройства.
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