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Очередной жаркий день в Петербурге. Температура воздуха превысит климатическую норму

Жара не отступает. В четверг, 8 июля, температура поднимется до +33°, что превысит климатическую норму на 8-9°.

  • Фото: Shutterstock.com Rostislav Ageev

Сегодня Петербург будет находиться на окраине обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, сообщают синоптики центра «Фобос».

Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +28…+33°, что на 8-9° выше нормы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

Напомним, что днем ранее погода в Петербурге обновила максимум 11-летней давности.

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