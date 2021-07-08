Очередной жаркий день в Петербурге. Температура воздуха превысит климатическую норму

Сегодня Петербург будет находиться на окраине обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, сообщают синоптики центра «Фобос».

Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +28…+33°, что на 8-9° выше нормы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст.

Напомним, что днем ранее погода в Петербурге обновила максимум 11-летней давности.