Погода в Петербурге 7 июля обновила максимум 11-летней давности

«Рекорд побили. В 17 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге [составила] +31,7 градуса. В 2010 году в этот день было 31,4 градуса», — сообщил главный синоптик города Александра Колесова.

О других рекордах петербургской погоды напоминают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Абсолютный минимум температуры воздуха для 7 июля был зафиксирован в 1882 году — всего 6 градусов выше нуля.

Пока Петербург устанавливает новые температурные рекорды, прогревается и вода. Так, температура воды в Неве сегодня составила +22 градуса, в курортной зоне Финского залива — +18…+23.

Лето в 2021 году радует петербуржцев жарой и солнцем. Но не всех. Для тех, кто устал от духоты, главный синоптик Петербурга дал прогноз на похолодание.