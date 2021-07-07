Погода в Петербурге 7 июля обновила максимум 11-летней давности

В Петербурге обновлен суточный максимум температуры воздуха 11-летней давности. Сегодня, 7 июля, столбики термометров поднялись до отметки в 31,7 градуса. В 2010 году в этот день в городе было +31,4 градуса.
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«Рекорд побили. В 17 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге [составила] +31,7 градуса. В 2010 году в этот день было 31,4 градуса», — сообщил главный синоптик города Александра Колесова.
О других рекордах петербургской погоды напоминают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Абсолютный минимум температуры воздуха для 7 июля был зафиксирован в 1882 году — всего 6 градусов выше нуля.
Пока Петербург устанавливает новые температурные рекорды, прогревается и вода. Так, температура воды в Неве сегодня составила +22 градуса, в курортной зоне Финского залива — +18…+23.
Лето в 2021 году радует петербуржцев жарой и солнцем. Но не всех. Для тех, кто устал от духоты, главный синоптик Петербурга дал прогноз на похолодание.
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