Стрит-арт дня: петербуржец расклеивает зеркальные мозаики на Петроградской и не только

Зеркальные ромбы (и не только ромбы) можно заметить на Петроградской, на набережных, возле азиатского кафе Easteria на Большой Пушкарской, и в других локациях. В комментариях к посту автора стрит-арта петербуржцы отмечают, что зеркальные мозаики «очень интересные и необычные», а работы «волшебны» и «прекрасны».

Напомним, с 2019 года по всему Васильевскому острову появляются лошади с большими глазами, длинными ногами и без хвоста. Это работы анонимного художника, который начал создавать животных благодаря своей маленькой дочери. Жителям острова они нравятся, но не всем — на стрит-арт уже начали поступать жалобы.