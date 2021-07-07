Стрит-арт дня: петербуржец расклеивает зеркальные мозаики на Петроградской и не только

В Петербурге появились зеркальные мозаики: в виде ромбов, кругов и других геометрических фигур. Их расклеивает по городу петербуржец по имени Алеша. Посмотрите, какие получаются солнечные зайчики!
Зеркальные ромбы (и не только ромбы) можно заметить на Петроградской, на набережных, возле азиатского кафе Easteria на Большой Пушкарской, и в других локациях. В комментариях к посту автора стрит-арта петербуржцы отмечают, что зеркальные мозаики «очень интересные и необычные», а работы «волшебны» и «прекрасны».
Напомним, с 2019 года по всему Васильевскому острову появляются лошади с большими глазами, длинными ногами и без хвоста. Это работы анонимного художника, который начал создавать животных благодаря своей маленькой дочери. Жителям острова они нравятся, но не всем — на стрит-арт уже начали поступать жалобы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.