Голикова связала рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге с Евро-2020. Власти города уверяли в обратном

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге происходит из-за проведения Чемпионата Европы по футболу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что ситуация контролируется. Ранее власти города уверяли в обратном.
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«Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост», — заявила Голикова сегодня, 7 июля.
Еще неделю назад, 1 июля, глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявлял, что ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса» никак не повлияли на заболеваемость.
«Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — заявлял он.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 682 тысячи, в Москве — 1 миллион 405 тысяч, в Петербурге — 482 тысяч, в мире — 184 миллиона человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
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