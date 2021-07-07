Голикова связала рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге с Евро-2020. Власти города уверяли в обратном

«Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост», — заявила Голикова сегодня, 7 июля.

Еще неделю назад, 1 июля, глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявлял, что ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса» никак не повлияли на заболеваемость.

«Мое убеждение глубокое, что никак не отразилось проведение таких мероприятий на эпидситуации. Не хочу обращать ваше внимание, как это происходило в других крупных субъектах. Но мы видим, что разницы абсолютно никакой. Пандемия, к сожалению, имеет четкие правила. Естественно, в первую волну мы применяли ограничительные мероприятия. Практически вводили локдаун на территории всей страны. Но все-таки пиковые значения достигали схожих величин с той волной, которую мы наблюдаем сейчас», — заявлял он.