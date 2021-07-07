Проезд по Дунайскому проспекту ограничат в Петербурге на год

С 10 июля 2021 года по 6 июля 2022-го в связи со строительством транспортной развязки ограничат движение по Дунайскому проспекту на участке от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета. Работы ведет АО «ПО «Возрождение», сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Ограничения введут:

10 и 11 июля — на перекрестках Дунайского проспекта с Московским шоссе и улицы Ленсовета с Московским шоссе.

10 июля — на Дунайском проспекте у Среднерогатской улицы.

11 июля с 11:31 до 23:59 — на Московском шоссе у Звёздной улицы.

11 июня — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе.

11 июля с 0:00 до 17:59 — на Дунайском проспекте от Московского шоссе до улицы Ленсовета.

с 12 июля 2021 года до 6 июля 2022 года — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и у площади Академика Пашина.

Помимо этого, с 11 по 28 июля в связи с ремонтом тепловой сети ограничат проезд по Английской набережной у дома 67. Работы выполнит ООО «СтОИК».

Также с 11 июля и до 15 октября будет ограничено движение по Галерной улице, Замятину переулку и Конногвардейскому бульвару около дома 4 по площади Труда. ООО «Модуль» установит там пешеходную галерею и фасадные леса, а с 12 июля 2021 года до 6 июля 2022 года закрывается движение по Дунайскому в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета.

Напоминаем о том, что стоит планировать маршруты заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.