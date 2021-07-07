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Тяговые подстанции 1950-х годов реконструируют на трех станциях Петербургского метро

Главгосэкспертиза России одобрила проект, по которому реконструируют тяговые сети станций «Автово», «Технологический институт 1, 2» и «Площадь Ленина» Петербургского метрополитена. Это позволит увеличить количество поездов.

  • Фото: Shutterstock.com

     

В ходе реализации проекта, пройдет реконструкция совмещенных тягово-понизительных подстанций  1955-1957 годов постройки, расположенных на станциях «Автово», «Технологический институт» и «Площадь Ленина» Кировско-Выборгской линии метрополитена. Эти подстанции обеспечивают тяговое электроснабжение участков Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линий метрополитена, а также электроснабжение технологического оборудования и устройств метрополитена, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На станциях заменят электрооборудование на подстанциях и кабельные линии на участках перегонных тоннелей, реконструируют инженерные сети и системы, в том числе системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения, сети связи и сигнализации, отремонтируют и усилят внутренние конструкции подстанций с учетом их технического состояния и нагрузок от нового оборудования.

Отмечается, что пропускные способности линии вырастут до 40 пар поездов в час, а во время работ станции будут работать в штатном режиме.

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