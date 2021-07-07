ЗакС отменил лимит. Смольному разрешили увеличивать резервный фонд Петербурга

Новый законопроект снимает ограничение объема резервного фонда в размере 3 процентов от расходов бюджета. Кроме того, Смольный сможет до начала 2022 года увеличивать фонд без обсуждения с законодательной ветвью власти.

Как сообщает «Петербургский дневник», в настоящее время резервный фонд не может быть больше 3 процентов. В 2021 году максимально допустимый размер составил 22,2 миллиарда рублей. При этом сам резервный фонд утвержден в объеме 20,4 миллиарда рублей, а принятие новой поправки позволит увеличивать его в соответствии с необходимой потребностью.

Законопроект поддержали 35 человек, трое высказались против.

