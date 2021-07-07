Квартиру писателя Михаила Зощенко в Петербурге выставили на продажу за 12 млн рублей

По воспоминаниям жены писателя Веры, на улицу Чайковского их семья переехала 1 сентября 1927 года. Спустя семь лет писатель получил квартиру на Малой Конюшенной, где с 2007 года работает музей-квартира Михаила Зощенко — он же Государственный литературный музей «XX век».

По словам риелтора Александра Минакова, продается лишь часть квартиры Зощенко на улице Чайковского. Квартира, где жил писатель, занимала весь этаж, а впоследствии была разделена, поскольку в доме был капремонт. Семья писателя занимала только часть квартиры-бельэтажа, а после капитального ремонта жилая площадь сократилась до 66 квадратных метров.

«Конечно, там атмосфера того времени чувствуется лучше: собраны старинные вещи, да и квартира сохранила первозданный вид. В доме на Чайковского было много перестроено. Сохранились старые окна. Прежние жильцы понимали, что старинные детали антуража надо беречь, сколько бы это ни стоило», — добавил риелтор.

Михаил Зощенко родился в 1894 году в Петербурге в доме №4 по Большой Разночинной улице, скончался писатель в 1958 году в Сестрорецке. Там же, где на даче жил писатель, ежегодно в августе в библиотеке у памятника Зощенко проводятся праздники, посвящённые его творчеству.