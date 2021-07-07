Разрешенную скорость на участке трассы М-11 «Нева» повысили

Как сообщают в в пресс-службе госкомпании «Автодор», на этой скоростной магистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Все участки М-11 с 59-го км и до Петербурга полностью освещены. Трасса оборудована камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.

«Сегодня общая протяженность участков дорог в ведении Автодора с повышенным скоростным режимом составляет более тысячи километров. На 418 километрах действует скоростной лимит в 110 км/ч, еще на 598 километрах – 130 км/ч.», – говорится на официальном сайте.

Также отмечается, что государственная компания планирует постепенно увеличивать скоростной режим на тех участках, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения отвечают необходимым требованиям.