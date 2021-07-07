Статус регионального памятника в Петербурге обрел дом, построенный по проекту Павла Мульханова

Дом был возведен в 1901-1902 годах по проекту техника-строителя Павла Михайловича Мульханова для старосты Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Петра Николаевича Парусова.

«Здание состоит из двух литер. Литера А представляет собой четырехэтажный лицевой корпус и перпендикулярно примыкающий к нему в восточной части пятиэтажный дворовой. Литера Б состоит из трех соединенных между собой дворовых корпусов – двух пятиэтажных и одного трехэтажного», – сообщается в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что объектом культурного наследия является только литера А.

Добавим, что часть построек Мульханова были обычными зданиями, формирующими градостроительную среду города. Другие постройки отличались богатым декоративным убранством и архитектурными решениями, отражающими авторский стиль архитектора.