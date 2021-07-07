Статус регионального памятника в Петербурге обрел дом, построенный по проекту Павла Мульханова

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом П.Н. Парусова» включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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Дом П.Н. Парусова
Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.
Дом был возведен в 1901-1902 годах по проекту техника-строителя Павла Михайловича Мульханова для старосты Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Петра Николаевича Парусова.
«Здание состоит из двух литер. Литера А представляет собой четырехэтажный лицевой корпус и перпендикулярно примыкающий к нему в восточной части пятиэтажный дворовой. Литера Б состоит из трех соединенных между собой дворовых корпусов – двух пятиэтажных и одного трехэтажного», – сообщается в пресс-службе Смольного.
Отмечается, что объектом культурного наследия является только литера А.
Добавим, что часть построек Мульханова были обычными зданиями, формирующими градостроительную среду города. Другие постройки отличались богатым декоративным убранством и архитектурными решениями, отражающими авторский стиль архитектора.
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