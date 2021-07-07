Плесень обнаружена в одной из больниц Петербурга. В ней лечат пациентов с COVID-19

На плачевное состояние городской инфекционной больницы им. Боткина пожаловались пациенты. Они обнаружили на стенах здания плесень. Больница работает уже достаточно давно, но за последние несколько лет, как сообщают пациенты, ее состояние ухудшилось.

У городской инфекционной больницы имеется несколько корпусов, в каждом сейчас работает и отделение для пациентов с COVID-19. Многие из них боятся, что, живя в условиях распространения плесени, полностью выздороветь им не удастся.

«Выздороветь в таких условиях, с плесенью на стенах, очень сложно», — сообщает одна из пациенток Боткинской больницы «Фонтанке».

О плачевном состоянии медучреждения люди не раз говорили, и даже обращались на прямую линию к президенту Владимиру Путину. По подсчетам властей Петербурга требуется около 2,5 млрд рублей на реконструкцию зданий. Приступить к работам планировали в 2021 году, однако пока больница лечит пациентов с COVID-19.