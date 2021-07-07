Очередной температурный рекорд. В Петербург вернулась жара

Метеорологические условия будет формировать периферия антициклона, вышедшего в центральную часть Европейской России, сообщают синоптики центра «Фобос».

Температурные показатели поднимутся до уровня рекордно высоких значений. Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +28…+33°. Отметим, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха был установлен в 2010 году и составляет +31,4°. Сегодня он может быть обновлен.

Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий. В город возвращается аномальная жара. И продержится она в течение трех дней.