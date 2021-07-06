Билет на представление за вакцинацию. Привиться от Covid-19 теперь можно у цирка на Фонтанке

В первый день работы у пункта вакцинации, который обслуживают медики из городской поликлиники № 39, образовалась очередь.

Как сообщает «Фонтанка», во вторник, 6 июля, к часу дня в очереди на прививку стоят уже как минимум три десятка человек. Среди них не только обычные люди, но и участники представления.

Отметим, что 6 и 7 июля прививку в цирке можно будет сделать с 12:00 до 14:00. Дальнейший график работы временного пункта вакцинации будет известен позже.

Напоминаем, что предварительная запись на процедуру не требуется. Однако с собой нужен паспорт, полюс и СНИЛС.