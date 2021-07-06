Вице-губернатор Петербурга дал старт сносу ветхих домов в Колпино

В квартале «Колпино,10», одной из 22 территорий Петербурга, отданных под программу реновации, начался снос последних ветхих домов, сообщает Telegram-канал «Пул78».
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Фото: https://t.me/poolnumber78
Как отметил вице-губернатор Николай Линченко, реновация квартала стала первым примером частного инвестирования в комплексную застройку города, который есть в России. В части расселения жителей вся ответственность была на инвесторе.
«Сегодня активно развиваются 6 территорий в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском районах. Более 700 кв. м «СПб Реноваци» ввели в эксплуатацию. Впереди — огромный пласт работы», — цитируют Николая Линченко в пресс-службе Смольного.
Как сообщает «Фонтанка», программа реновации в Петербурге стартовала еще в 2008 году, однако за первые десять лет она была исполнена только на 3,5 %.
Сейчас начались работы по сносу последних ветхих домов. Строительство жилого квартала «Астрид» началось в 2011 году, завершить последнюю очередь планируется в 2023.
В пресс-службе отмечают, что квартал «Астрид» станет первым в Колпинском районе, в котором будут обновлены жилой фонд, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть и паркинги.
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