Вице-губернатор Петербурга дал старт сносу ветхих домов в Колпино

Как отметил вице-губернатор Николай Линченко, реновация квартала стала первым примером частного инвестирования в комплексную застройку города, который есть в России. В части расселения жителей вся ответственность была на инвесторе.

«Сегодня активно развиваются 6 территорий в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском районах. Более 700 кв. м «СПб Реноваци» ввели в эксплуатацию. Впереди — огромный пласт работы», — цитируют Николая Линченко в пресс-службе Смольного.

Как сообщает «Фонтанка», программа реновации в Петербурге стартовала еще в 2008 году, однако за первые десять лет она была исполнена только на 3,5 %.

Сейчас начались работы по сносу последних ветхих домов. Строительство жилого квартала «Астрид» началось в 2011 году, завершить последнюю очередь планируется в 2023.

В пресс-службе отмечают, что квартал «Астрид» станет первым в Колпинском районе, в котором будут обновлены жилой фонд, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть и паркинги.